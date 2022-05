Verdachte neergeschoten door politie bij aanhouding in Flora

R.P. is zaterdagavond door het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) neergeschoten bij zijn aanhouding aan de Loksistraat in Suriname. De verdachte is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Waterkant verneemt dat R.P. al geruime tijd door de politie van Flora gezocht werd in verband met een aantal strafbare feiten waar hij van verdacht wordt.

Zaterdagavond werd de verdachte door RBTP in beeld gebracht. Toen de man het door had zette hij het op een lopen en negeerde waarschuwingsschoten. De wetsdienaren waren toen genoodzaakt gericht te schieten op hem.

De politie heeft een gaspistool op R.P. aangetroffen. Hij is een oud-bekende van de Surinaamse justitie.