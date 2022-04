President zet gesprekken met traditioneel gezag in Pusugrunu voort

President Chandrikapersad Santokhi bevindt zich momenteel in het Matawai-gebied in het ressort Boven-Saramacca. Het staatshoofd heeft een vervolgbezoek gebracht aan het dorp Pusugrunu en omstreken, waar hij in gesprek zal gaan met het traditioneel gezag en vanuit regeringszijde oplossingsmodellen te presenteren voor tal van problemen waarmee de bewoners van het gebied te kampen hebben. Een van de recente problemen is de wateroverlast in het gebied, waarbij vele landbouwgewassen van de bewoners onder zijn gelopen.

Het staatshoofd is er niet alleen, samen met enkele ministers, leden van het crisisteam Wateroverlast en andere relevante actoren, worden de gesprekken met het traditioneel gezag voortgezet.De president krijgt momenteel een rondleiding in verschillende dorpen in de omgeving van Pusugrunu. Hij heeft intussen de dorpen Boslanti, Pniël en Vertrouw aangedaan.

Het ligt in de bedoeling om ook andere dorpen aan te doen. Er wordt morgen een krutu belegd waar alle traditionele leiders van het gebied bij mekaar komen om met de regeringsdelegatie te vergaderen. Bekijk hier een kort fotoverslag van de ontvangst van het staatshoofd in Pusugrunu: