Mislukte aanslag met granaat op woonadres Koffiedam

Bij een woning aan de Koffiedam in Suriname, heeft een onbekende man afgelopen nacht geprobeerd een handgranaat op een erf te gooien. De handgranaat waarvan de veiligheidspen was verwijderd, ging niet af.

Tijdens de daad kwam de geworpen handgranaat tegen de poort van de desbetreffende woning in het politie ressort Nieuwe Haven en viel op het trottoir. De bewaker op het adres hoorde een geluid waarop hij op onderzoek ging.

Het projectiel werd aangetroffen waarna de politie gelijk werd gewaarschuwd. De politie schakelde de Bomquad unit in, die het projectiel onschadelijk maakte en meenam.

Naar verluidt zou een verdachte op een bromfiets het adres rond 04.30u hebben aangedaan en na zijn daad in de onbekende richting zijn weggereden. Over het motief is nog niets bekend. De handgranaat is door de autoriteiten in beslag genomen.

De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak overgedragen aan Kapitale Delicten voor verder onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen gepleegd.