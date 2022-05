Mark X eindigt in goot aan voet van Bosjebrug

Bij de voet van de Wijdenboschbrug in Suriname heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag een verkeersongeval voorgedaan. De bestuurder van een Mark X kwam rond 03.45u met zijn voertuig in de goot terecht, nadat hij vermoedelijk de controle over het stuur verloor.

Het voertuig kwam vanuit Commewijne richting Paramaribo, toen de bestuurder door nog onbekende reden een betonnen paal langs de weg ramde. Hij zou waarschijnlijk achteruit hebben gereden en gaf weer plankgas vooruit, met als gevolg dat hij in de goot langs de weg terecht kwam.

De politie van bureau Nieuwe Haven kwam ter plaatse en schakelde een sleepwagen in om het voertuig weg te slepen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.