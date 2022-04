Verfraaiing Tourtonnelaan met SDG-muurborden bij ’s Lands Hospitaal

‘s Lands Hospitaal en de SDG-werkgroep van Alembo werken samen aan een representatief zicht van de Tourtonnelaan in Suriname. De SDG-werkgroep van Alembo is met het plan gekomen om de 17 SDG-doelen onder de aandacht te brengen van het brede publiek, middels het plaatsen van borden. De SDG’s, Sustainable Development Goals, oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Suriname. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Een samenwerking met ’s Lands Hospitaal maakte mogelijk dat de borden geplaatst konden worden aan de muur van ’s Lands Hospitaal aan de Tourtonnelaan.De SDG-borden zijn er voor de burgers zodat ze kennis kunnen maken met deze doelen.

De onthulling van de borden geschiedde op vrijdag 29 april 2022 door de medisch directeur van ‘s Lands Hospitaal, mw. Soenita Nannan Panday-Gopisisngh en de directeur van Alembo, mw. Eline Verhek. Bij deze gelegenheid kwam als eerst aan het woord de HR-manager & Talent Development, dhr. Sven Hartman, die tevens de voorzitter is van de Alembo SDG-werkgroep. Dat zijn werkorganisatie haar betrokkenheid bij het uitdragen van de SDG’s serieus neemt, getuigt van de inspanningen en de initiatieven die het intern als extern onderneemt op het gebied om deze doelstellingen ingang in de gemeenschap te doen vinden.

Niemand zo blij als Jessica Chandnani, Stretegic Planning Officer/RCO teamleader van de Verenigde Naties.Ze roept dan ook overige particuliere bedrijven op om het voorbeeld op te volgen en zo hun ondersteuning aan het programma te geven.

Medisch directeur Soenita Nannan-Panday-Gopisingh stond in haar toespraak stil bij de mate waarin Alembo betrokken is bij het s’ Land Hospitaal. Het schilderen van de muur en plaatsen van de SDG-borden is slechts een van de projecten die de afgelopen tijd samen zijn uitgevoerd; een goed voorbeeld van een publiek-private samenwerking. Vooral de proactieve opstelling van Alembo als particuliere onderneming die constant initiatieven onderneemt, voorlegt en overlegt met ‘s Lands Hospitaal als publieke onderneming en in behoeften die bloot worden gelegd, voorziet, charmeert de medische directeur van Surinames oudste ziekenhuis en de zorginstelling die ongenaakbaar is op het gebied van het meeste aantal geboortes per jaar in Suriname. Ze memoreerde ook het initiatief van de overbuur die ervoor zorgdroeg dat de website sinds november 2021 weer in de ether was en ‘s Lands Hospitaal zich weer in de rij kon voegen van gerenommeerde instellingen met een moderne fris ogende website.

Tot aan de aanwezigen behoorden de districtscommissaris van Noord-oost, dhr. Ricardo Bhola, de algemeen directeur en onderdirecteur Financiële Zaken van ‘s Lands Hospitaal, respectievelijk dhr. Dayasankar Mathoera en mw. Maderiel Isselt.