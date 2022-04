Richanand D. na 15 maanden opsporing aangehouden 

Richanand D. (34), wiens opsporing door de procureur-generaal (pg) op 28 januari 2021 was gelast, is op vrijdag 29 april na een goede en gedegen voorbereiding door leden van het Arrestatie-Team (A-Team) aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Zijn 24-jarige werknemer, Winesh Rambaran wordt nog gezocht.

Beide mannen wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming criminele organisatie, gekwalificeerde valsheid, valsheid in geschrifte en omkoping van een ambtenaar, overtreding van de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet Strafbaarstelling Money laundering; overtreding van de Deviezenregeling, de wet Tegengaan Smokkelen en de Wet Economische Delicten.

Opsporing van het tweetal werd gelast in de strafzaak, waarin de politieman, inspecteur van politie Orlando Echtheld, toenmalig hoofd van het BID-team, was aangehouden. Hij was ingesloten te Leiding 9A. Op 23 april 2021 kwam hij plotseling te overlijden. Echtheld was op 21 december 2020 in verzekering gesteld ter zake overtreding Deviezenwet, de Wet Economische Delicten, het aannemen van giften en deelname aan criminele organisatie.

Reizigers, die via Zanderij vanuit Suriname naar het buitenland wilden vertrekken, werden met niet toegestane grote bedragen in vreemde valuta betrapt door de douane. De zaak werd voor verdere afhandeling aan het BID-team overgedragen.

De politie-inspecteur zou de reizigers opnieuw hebben gecontroleerd, waarbij zij aangegeven zouden hebben toestemming te hebben om de deviezen uit te voeren. Ze lieten daarvoor afgestempelde formulieren zien, die echter al enige tijd niet meer gebruikt worden.

Echtheld verklaarde de mensen te hebben heengezonden en vernam achteraf dat de getoonde formulieren al enige tijd niet meer werden gebruikt. Hij zou daarvan niet op de hoogte zijn geweest.

Omdat zijn verhaal niet geloofwaardig overkwam en toen ook andere verdachtmakende zaken kwamen bovendrijven, werd hij aangehouden en in verzekering gesteld. Aan de opsporing van Rambaran wordt nog gewerkt.