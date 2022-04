Opgepakte witwasfamilie heeft diverse bedrijven in regio Amsterdam

De familie waaruit tien mannen zijn gearresteerd voor het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en het vormen van een bende die de georganiseerde misdaad hielp, is de Hindoestaanse familie B., die in Amsterdam en omgeving diverse bedrijven uitbaat. Dat schrijft de Nederlandse krant Het Parool.

De hoofdverdachte voert samen met zijn zoon bedrijven bedrijfsactiviteiten uit vanuit een bedrijfspand aan de Hoogoorddreef in Amsterdam-Zuidoost. Zijn broers hebben diverse bedrijven waaronder een goedlopende tropische winkel aan het Krugerplein in Oost en een onder Surinamers populair reisbureau in De Pijp, schrijft de krant.

De mannen uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo (Suriname) zijn op 12 april aangehouden tijdens een grote actie. Ze variëren in leeftijd van 24 tot en met 60 jaar.

Ze worden verdacht van ondergronds bankieren, het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan contanten en bitcoins en het vormen van een bende die drugssyndicaten stelselmatig hielp misdaadwinsten weg te sluizen.

Ze zouden in het criminele milieu volgens justitie al lang een naam hebben in het wegsluizen van geld via ondergronds bankieren en transacties met cryptovaluta. De ouderen zouden de witwasorganisatie hebben geleid, hun zonen zouden het uitvoerende werk hebben gedaan, aldus Het Parool.