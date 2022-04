OM eist 160.000 SRD aan boete voor man met illegale drank en sigaretten

Deze week is een Chinese man in Suriname aangehouden met een grote partij alcoholische drank en illegale sigaretten in zijn voertuig. Dit gebeurde woensdagavond rond 20.00u aan de Saramaccastraat ter hoogte van een casino.

De politie kreeg informatie dat deze man, R.G., smokkelwaar bij zich had, waarna de informatie werd uitgewerkt. Hij werd opgespoord en aangehouden door de politie van Nieuwe Haven.

Bij onderzoek in zijn bestelbusje werden inderdaad die zaken aangetroffen. Hij werd voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname.

Hoofd van de afdeling Fraude, hoofdinspecteur van politie Errol Nibte zegt in gesprek met Waterkant.Net dat de verdachte wegens overtreding van de Wet Economische delicten is aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) in verzekering is gesteld.

Bij onderzoek bleek dat de alcoholische dranken niet-accijnzegel verplichtig zijn. Deze worden teruggeven, maar de illegale sloffen sigaretten niet. Er zijn bijkans 160 sloffen sigaretten aangetroffen.

De boete per pak is door het OM vastgesteld op 100 SRD. In totaal kreeg de verdachte R.G. een transactie boete opgelegd van 160.000 SRD. “Let wel, je ben niet verplicht om de transactie boete te voldoen. Deze wordt ondermeer bepaald aan de hand van de totale waarde van de in beslag genomen goederen of aan de hand van de waarde per item zoals in deze specifieke case het geval is geweest”, aldus Nibte.

Onlangs is er veel ruis ontstaan over de transactie boete van in beslag genomen tilapia’s. Het Openbaar Ministerie werkt met een bepaald juridisch kader, benadrukte de hoofdinspecteur. In dat geval hadden de vissers ervoor gekozen om de transactie boete te betalen, die zij niet verplicht waren te voldoen.

De wet bedreigd degene die zich opzettelijk schuldig maakt aan een economisch delict, met een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaar. De niet opzettelijk overtreding van dit delict wordt bedreigd met een celstraf van ten hoogste 4 jaar en een geldboete.

De verdachte R.G. is in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld, omdat hij de voorgestelde transactie boete niet kan voldoen. Men heeft de mogelijkheid om de zaak buiten proces af te handelen door de transactie boete te voldoen. Dit is mogelijk voordat er een dagvaarding aan de verdachte wordt uitgereikt. Daarna wordt de zaak aan de kantonrechter voorgelegd ter afhandeling.