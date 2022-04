Handelsmissie uit Noorwegen op bezoek in Suriname

“We moeten geen afwachtende houding aannemen. Dan gaat alles langs ons heen en missen we als ondernemers in Suriname de boot. We moeten ook niet wachten op de overheid, want die heeft haar handen vol. Ondernemers kunnen ondernemers helpen en daarmee de economie een swing geven”. Dit was een van de boodschappen van de ondernemersgroep uit Suriname en Guyana die de Noorse ondernemersgroep NorWep heeft uitgenodigd voor een orientatie missie in Suriname en Guyana.

Dhr. Manniram Prashad (CEO van Guyana Energy Chamber en ex-minister in Guyana) heeft samen met de Surinaamse ondernemers Jan Rama (CEO Suriname Oil & Gas) en Ignaz Ahmadali (CEO FAIRALI design engineering consultancy) eerder dit jaar gesprekken gevoerd met de overheden van Suriname en Guyana met als vraag en boodschap: hoe kunnen we gezonde ondernemers en bewezen investeerders delen met elkaar zodat beide landen ervan profiteren.

Zelf voeren deze ondernemers al jaren reeds meerdere projecten uit niet alleen in Suriname en Guyana, maar ook in meerdere landen in de regio met partners in sectoren als olie en gas, infra, large scale housing, urban development, telecom, green energy, etc. Dit ook met diverse grote wereldspelers die nu makkelijk kunnen worden aangetrokken ter ondersteuning en opstarten van projecten in Suriname en Guyana. Deze boodschap en geboden optie is heel goed begrepen en ontvangen door beide regeringen en zijn ze aan de slag gegaan om hun netwerken te mobiliseren om zich te komen oriënteren in Suriname en Guyana, beiden sterke opkomende economieën.

Delegatie leiding op bezoek bij Min. Ramdin vlnr: Hakon Skretting (Norwep), Minister Albert Ramdin, Manniram Prashad (Guyana Energy Chamber), Jan Rama (Suriname Oil & Gas), Ignaz Ahmadali (Fairali design engineering consultancy)

Ondernemers in beide landen kunnen dan connecten en meegroeien in business to business deals met deze buitenlandse bedrijven die al ruime ervaring hebben in bijvoorbeelde de aankomende olie en gasindustrie en daarmee samenhangende primaire, secundaire en tertiaire economische stromen.

Deze eerste groep uit Noorwegen is NORWEP geweest, een non profit organisatie waar meer dan 500 bedrijven bij zijn aangesloten waarvan ca 30 bedrijven de afgelopen dagen in Suriname waren op zowel technisch, financieel, administratief, juridisch, training / educatie, ICT, logistiek en infra gebied.

De delegatie heeft presentaties gegeven en ontmoetingen gehad met de overheid, staatsbedrijven, in Suriname reeds aanwezige multi-nationals, private sector, NGO’s en KKF. Bij de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Dhr. Albert Ramdin, is er een hele interessante uiteenzetting gegeven van de huidige fase waarin Suriname verkeerd en groeiend is naar enorme potentie over een paar jaar. Ook belangrijk waren een bezoek aan NIMOS, de Minister van Natuurlijke bronnen dhr. David Abiamofo en de Vice President. Er zijn meerdere project voorstellen gedaan die de directe aandacht van Suriname kreeg, waaronder ondersteuning in o.a. milieuwetgeving mbt de olie en gasindustrie en luchtkarteringsdiensten waar Suriname gratis toegang tot zal verkrijgen om van daaruit heel wat monitoring tools ter beschikking krijgt.

De initiatiefnemers zijn erg tevreden over het bezoek van de Noorse delegatie

“De overheid doet haar uiterste best om de economie ready te maken voor de aankomende groei, WIj als ondernemer smoeten dan geen afwachtend ehouding aannemen. We moeten pro-actiever meedenken en meewerken en meer initiatieven nemen en netwerken delen om zo samen te helpen om de economie te ondersteunen en te versterken. En als we dit al jaren in andere landen succesvol doen, waarom dan niet in ons eigen land? Samen staan we sterker”, aldus de ondernemers achter dit initiatief.