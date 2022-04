Auto belandt in trens langs Oost-Westverbinding in Coronie

Deze auto is vanmiddag in de trens langs de Oost-westverbinding in Coronie beland. Het ongeval vond rond 13.00 uur plaats ter hoogte van kilometer 152.

Volgens de bestuurder reed hij vanuit Paramaribo richting Nickerie. Ter hoogte van kilometer 152 week hij uit voor een tegenligger met als gevolg dat hij de controle over het stuur verloor.

Het voertuig knalde tegen een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname en belandde vervolgens in de trens.

Ten tijde van het ongeval zaten vier personen in de wagen. Ze kwamen allen met de schrik vrij. Een ingeschakelde sleepdienst haalde het voertuig uit de trens.