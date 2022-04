‘Vis vergunningen uitgegeven aan politieke vrienden tijdens vorige regering’

“Er wordt veel nonsens vertelt, maar over nonsense zal ik het niet hebben.” Zo begon president Santokhi een vraaggesprek met ABC over de veel besproken vis vergunningen verstrekt aan Guyanezen.

Uit onderzoek van de Surinaamse regering is gebleken dat er door de vorige regering, vergunningen zijn uitgegeven aan politieke vrienden. Deze figuren hebben er een handel in visvergunningen van gemaakt. Dat wil zeggen dat Surinamers vergunningen aan Guyanese vissers hebben verkocht voor 5.000 US dollar per stuk.

De zaak wordt extra gecompliceerd doordat ook kopieën van de vergunningen door de Surinamers zijn verkocht aan de Guyanezen. In de praktijk blijkt dat verschillende boten vissen op dezelfde vergunning. Suriname verdient er zelf niets aan want het geld verdwijnt in de zakken van die politieke vrienden.

De regering zal binnenkort de namen bekendmaken van personen die beschikken over een visvergunning en die doorverkocht hebben aan Guyanese vissers. Tegen personen die zich schuldig hebben gemaakt aan deze handelingen zullen juridische maatregelen worden getroffen en de vergunning zal worden ingetrokken.

“Al die mensen die bar-bari maken zou ik willen vragen wacht u rustig, want we komen met alle informatie en details”, aldus de president.