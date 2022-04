Verdachte dodelijke schietpartij in shishalounge Suriname beroept zich op zelfverdediging

Dafnon Murry van der M. (36), de Nederlandse Surinamer die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Roberto ‘Berto’ Kida in Suriname, stond vandaag voor het eerst voor de Amsterdamse rechtbank. Hij heeft in de rechtszaal bekent dat hij het slachtoffer in januari in club PP Shishalounge met een pistool in zijn borst schoot, waarna die overleed. Hij beroept zich op echter op zelfverdediging.

Volgens de advocaat van Van der M. maakte Kida onder invloed steeds stampij, zowel binnen in de lounge als voor de deur. Kida en een groep vrienden zouden in de shishalounge ruzie hebben gemaakt. Nadat hij de lounge verliet, kreeg Kida ook buiten ruzie met iemand. Van der M. probeerde hem tot de orde te roepen, omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor de inmiddels gesloten shishalounge, die eigendom is van zijn moeder en stiefvader.

Van der M. zei in de rechtszaal dat hij juist zo veel mogelijk heeft gedaan om te voorkomen dat het uit de hand zou lopen. Zo had hij de rolluiken naar beneden gedaan, maar Kida bleef terugkeren. Aan de achterkant van de zaak gooide hij een vuilnisbak door een raam, en kwam vervolgens weer binnen, waarna Van der M. hem rond zes uur in de ochtend neerschoot.

In de rechtszaal kwam naar voren dat het latere slachtoffer volgens sommigen een pistool had in zijn broekband, schrijft Het Parool.

Het slachtoffer Roberto Kida.

Van der M. zou daarna met de auto van het slachtoffer naar Albina zijn gereden alwaar hij de oversteek naar Frans-Guyana maakte. Hij kon niet makkelijk opgespoord worden omdat zijn moeder en stiefvader een valse naam van hun (stief)zoon aan de politie hadden doorgegeven te weten Rudolf Pengel. Dit om de politie op een dwaalspoor te brengen. Ondertussen kon hij op z’n gemak vluchten naar de Franse kant.

Daar werd hij echter vastgezet vanwege een veroordeling in 2019. In juni 2018 vroegen de Surinaamse autoriteiten Nederland de vervolging van Van der M. over te nemen In juli 2021 vaardigde een Nederlandse onderzoeksrechter een Europees aanhoudingsbevel uit.

Op grond van dat laatste is Van der M. op 2 februari 2022 door de Franse autoriteiten aan Nederland overgedragen en op Schiphol formeel aangehouden door de Koninklijke Marechaussee.