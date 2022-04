Politiefunctionarissen ondernemen juridische stappen tegen bevordering brigadiers

De bevorderingen van functionarissen van het Korps Politie Suriname (KPS) is niet gestoeld op wettelijke basis. Volgens een bron worden vandaag brigadiers die een HBO opleiding zonder een kader opleiding gevolgd te hebben bevorderd tot onderinspecteur van politie. Ondanks het vereist is een kader diploma te hebben om bevorderd te worden in een naast hogere rang worden die zaken niet in acht genomen. Waterkant verneemt dat een ander groep van academici die wel de kader opleiding heeft gevolgd dit onkan vindt en de zaak bij de groene tafel zal aanvechten.

Verder wordt vernomen dat ook een groep officieren niet blij is met de aanstelling van onderinspecteur Milton Bisschop als woordvoerder van het KPS. Volgens de bron is die functie weggelegd voor een (hoofd)officier. Bisschop kan niet als woordvoerder van de politie optreden. Er is vanuit de zijde van de politieofficieren besloten hem niet de nodige ondersteuning te geven.

Een inspecteur smacht sedert 2019 naar de functie van woordvoerder, echter heeft de voormalig korpschef (kc) Prade en de waarnemend kc Kensen zulks geweigerd. Ook wordt gesuggereerd dat Bisschop een goede band heeft met Prade en Kensen daar zij jaren hebben gewerkt bij de Bestrijding Zware Criminaliteit