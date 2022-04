Politie verzoekt opsporing vermist 3-jarig jongetje

Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van het Korps Politie Suriname, verzoekt de opsporing van de vermiste 3-jarige Henocque Kina Maleko. Hij is geboren op 14 september 2018 te Wanica en woont aan de Bananensteeg te Para.

De peuter is van het gemengd ras en zijn geschatte lichaamslengte is 80 cm. Details over zijn vermissing zijn niet bekend gemaakt door de Surinaamse politie.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van het ressort Para, Rijsdijk op de telefoonnummers 352254/352020, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.