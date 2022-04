Man die 7-jarige verwondde met vuurwapen vrijgesproken van poging doodslag

De 50 jarige Evert K. is op donderdag 28 april door de kantonrechter in Suriname vrijgesproken van poging doodslag, poging zware mishandeling en mishandeling. De man had op 14 december van het vorig jaar per ongeluk een 7-jarige scholier met een kogel uit een vuistvuurwapen verwond. Het incident gebeurde bij het vliegveld van Drietabikie.

Evert bevond zich op het vliegveld om voorraden op te halen uit een vliegtuig dat even tevoren was geland. Zijn lading zette hij op een balkon van een aangrenzende woning. Op gegeven moment werd Evert door een heer benaderd met de vraag of hij een vuurwapen wilde kopen. Deze heer overhandigde het vuurwapen aan hem. Terwijl Evert het vuurwapen bewonderde ging het af. Ofschoon het wapen geen magazijn had, bleek uit nader forensisch onderzoek dat wel een kogel in de kamer van het wapen aanwezig was.

De scholier werd geraakt in zijn rug middels een in- en uitschot. Het slachtoffer werd met een vliegtuig van de Medische Zending naar Paramaribo overgevlogen. Het bleek om een vleeswond te gaan zonder fracturen.

De officier van justitie eiste voor de poging tot doodslag 2 jaar gevangenisstraf.

Evert had advocaat Maureen Nibte in de arm genomen. Zij voerde in haar pleidooi aan dat er nimmer sprake was van opzet, omdat opzet gericht moet zijn op het toebrengen van het zwaar lichamelijk letsel. Er is hooguit sprake van schuld, motiveerde de strafpleiter. De verdachte had nimmer de intentie om de scholier te verwonden, het vuurwapen is ongelukkigerwijs afgegaan.

De raadsvrouw erkende wel dat indien je een vuurwapen in handen neemt, je wel het risico neemt dat deze af kan gaan en iemand kan verwonden. De man betuigde spijt van zijn daad te hebben. Intussen is het slachtoffer helemaal genezen.

De rechter ging mee met het verweer van de advocaat en sprak de man vrij van poging doodslag. De man werd wel veroordeeld voor het illegaal in bezit hebben gehad van een vuurwapen. De rechter nam het de verdachte zeer kwalijk dat hij de scholier heeft verwond.

Voor het illegaal vuurwapenbezit kreeg de verdachte een straf van 8 maanden opgelegd. Voor poging doodslag, poging zware mishandeling en mishandeling kreeg hij vrijspraak van de rechter. Met het vonnis van de rechter blijft Evert nog bijkans 3 maanden vastzitten.