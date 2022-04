Joyce Pané-Alfaisi nieuw Korpshoofd KPA Suriname

Op 28 April heeft Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie de leiding over het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) in Suriname, overgedragen aan de Directeur van de Penitentiare Inrichting Duisburglaan (PID) Joyce Pané-Alfaisi. Mevrouw Alfaisi wordt het nieuwe Korpshoofd van het KPA.

Tijdens een ceremonie bij het KPA Centrum heeft de bewindsman samen met het scheidend Korpshoofd, Dhr. Regillio Blijd de technische overdracht gedaan. Dhr. Blijd had zijn pensioen met enkele maanden uitgesteld om de overdracht goed te doen geschieden, maar gaat nu met verlof en dan met pensioen.

Minister Amoksi feliciteerde het Korpshoofd met zijn carrière en met het feit dat hij het eerste Korpshoofd is geweest van de KPA. Hij gaf Mw. Pané-Alfaisi mee dat het leidinggeven aan het korps een unieke uitdaging is. Er is extra aandacht nodig voor het respecteren van de mensenrechten bij alle korpsen. De minister gaf aan dat er hierover gesproken kan worden met Mensenrechtenorganisaties die hun bijdrage willen leveren in het versterken van dit aspect van het werk. Het is ook nodig dat deze kennis meegegeven wordt in het curriculum voor de opleiding van Penitentiaire Ambtenaren.

Dhr Blijd heeft 37 dienstjaren achter de rug, waarvan 5 jaren als Korpshoofd. Hij sprak aan het begin van zijn speech zijn dank uit aan de minister, de directie, de bond en het personeel. Hij heeft de minister een overdrachtsdocument aangeboden waarin de actuele status van de dienst en de inrichtingen gedetailleerd vermeld staat.

Mw. Alfaisi die fungeerde als directeur van het PID, geeft aan dat haar nieuwe functie een mijlpaal is in haar carrière. Zij is sinds december 2021 nauwer betrokken bij het leidinggeven en heeft langzamerhand enkele taken en verantwoordelijkheden overgenomen. Ze wil de uitdaging samen aangaan met de leden van het KPA en het ministerie. KPA staat voor enkele uitdagingen maar kent ook mooie ontwikkelingen. Ze sprak haar dank uit aan de afzwaaiende heer Blijd en gaf aan dat hij met deskundigheid heeft geleid.

De bondsvoorzitter is tevreden met de samenwerking die ze hebben gehad met Dhr. Blijd en hopen op een goede voortzetting van de relatie met het nieuwe Korpshoofd. Ze wensen Dhr. Blijd een goed pensioen toe.

Beleidsadviseur Mw. Acton gaf aan dat dhr. Blijd met trots terug mag kijken naar de afgelopen. Er zijn tijdens zijn periode als leidinggevende grote stappen gezet voor de organisatie. Het wettelijk kader voor de organisatie is af en het korps heeft als enigste in het caraibisch gebied een hoge officieren opleiding voor penitentiare ambtenaren. Tot slot wenste ze Mw. Alfaisi veel succes toe en gaf aan dat ze mogen blijven rekenen op de ondersteuning van het ministerie.

Verder waren ook aanwezig de Directeur Operationele Diensten bij het Ministerie mr. Patrick Campagne en de Directeuren van het KPA.