Inzittende busje in ambulance overleden na verkeersongeval

De 32-jarige Cliford Esseboom is vandaag onderweg naar het ziekenhuis in de ambulance overleden, nadat hij betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval aan de Larecoweg in Suriname.

Esseboom was mede-inzittende in een bestelbusje waarin totaal vier personen zaten. De auto kreeg een klapband met als gevolg dat de bestuurder de controle over het stuur heeft verloren.

Het busje kwam tegen een EBS-mast en sloeg vervolgens over de kop. Esseboom werd uit het voertuig geslingerd en raakte hierdoor ernstig gewond. Hij is onderweg naar het ziekenhuis in de ambulance overleden.

De bestuurder is in het bezit van een geldig rijbewijs. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. De twee andere inzittenden hebben ook letsels opgelopen.

De politie van Groningen is belast met het onderzoek.