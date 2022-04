Dagelijkse COVID-19 updates en dashboard beëindigd

De dagelijkse COVID-19-updates via de officiële website covid-19.sr zijn beëindigd. Het dashboard werd vanaf maart 2020 door de regering geïntroduceerd om de officiële ontwikkelingen te volgen rond het coronavirus in Suriname. Op covid-19.sr kon men gedurende twee jaren de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend nagaan.

Het dashboard werd ontwikkeld om elke burger van meer uitgebreide informatie te voorzien gedurende de Covid-19-pandemie.

Ook konden specifieke doelgroepen, zoals artsen en beleidsmakers, met behulp van de analyses de ondersteuning van de gemeenschap beter optimaliseren. Het Covid-19-virus is al een aantal weken nauwelijks actief in Suriname. Er doet zich momenteel een trend voor waarbij de samenleving naar het normale teruggaat. Dit brengt met zich mee dat de updates nu wekelijks zullen plaatsvinden in plaats van dagelijks. Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) zal op zijn eigen website regulier de dagelijkse COVID-19-cijfers bekendmaken.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid vraagt de gemeenschap wel alert te blijven, omdat het virus nog aanwezig is. “Daarom is het belangrijk om juist nu te vaccineren zodat we straks beter beschermd zijn als het virus weer oplaait”, aldus de bewindsman. Hij benadrukt dat vaccinatie nog steeds de beste bescherming tegen het virus is.