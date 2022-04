Bromfietsdief positief herkend door slachtoffer en aangehouden

Giovanni K. (38) is vandaag door de politie van Nieuwe Haven na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Deze man heeft samen met twee anderen een bromfietser donderdagavond aangevallen aan de Timmermanstraat in Suriname.

Volgens de aangever reed hij over de vermelde straat toen hij door drie mannen werd belemmerd en vervolgens omsingeld. Één van hen nam vervolgens plaats op de bromfiets en reed daarmee weg.

De twee anderen raakten in een worsteling met het slachtoffer, waardoor hij een snijwond opliep aan zijn arm. Na de daad verlieten zij de plaats te voet. De benadeelde schakelde de politie in, die voor onderzoek ter plaatse ging.

Gaande het onderzoek werd Giovanni aan de Hoogestraat positief herkend door de aangever. Hij werd terstond door de politie aangehouden en overgebracht naar het bureau. Giovanni ontkent de beroving met klem. Hij blijft in het belang van het onderzoek in voorarrest.