Aanhoudende regens zorgen voor wateroverlast in bestuursressort Kabalebo

Als gevolg van de aanhoudende regens de afgelopen nacht zijn enkele gebieden onder water gelopen. Het gaat voornamelijk om percelen en huizen van bewoners in de dorpen Apoera en Section. Te Sandlanding zijn er ook enkele percelen onder water gelopen.

De districtscommissaris van het bestuursressort Kabalebo, Mevr J. Lewis, is vanmorgen zelf poolshoogte gaan nemen van de situatie om zo een inventarisatie te kunnen maken van de opgelopen schade. Dit rapport zal worden opgestuurd naar het NCCR om verder na te gaan hoe de burgers van meer schade bespaard kunnen blijven en of gecompenseerd kunnen worden.

Verder is de buitendienst van het districtscommissariaat druk bezig met het zoeken naar de oorzaak van de wateroverlast om zo snel mogelijk daarin een oplossing te brengen. Het vermoeden bestaat er dat er verstoppingen zijn bij duikers die ervoor moeten zorgen dat het water afgevoerd kan worden naar de rivier. Op enkele plekken is geconstateerd dat het water in de goten blijft zitten en niet door kan stromen. Dit terwijl het water op andere plekken wel normaal wegstroomt.

Het is ongekend dat men in dit gebied te kampen heeft met wateroverlast. Vele burgers gaven aan dat ze dit voor het eerst meemaken. Ze hebben enkele keren wel wat water op hun erf gehad, maar dat trok al snel weg. Velen zijn in de avond wakker geschrokken en merkten dat het water hun huis binnen was gedrongen. Ijskasten en andere apparatuur moesten terstond hogerop geplaatst worden om ergere schade te voorkomen. Desondanks lijkt de geleden schade erg groot te zijn.

Lorenso Kasmani, operational forecaster van de Meteorologische dienst Suriname, meld dat er zich een tropische golf boven de westgrens van Suriname bevindt, die richting Guyana gaat. De gemeten neerslag van het westen m.n. Apoera is 101.4 mm. Dit is veel hoger dan de gemiddelde neerslag per m2. De voorspelling voor de komende periode is dat in de middag er nog wat neerslag zal zijn, maar de komende dagen zal afnemen.