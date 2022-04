VIDEO: Nederlanders in Suriname vieren Koningsdag

Sinds 2014 wordt ieder jaar op 27 april Koningsdag gevierd in Nederland. In alle delen van het koninkrijk geldt dit voor de meeste werknemers als vrije dag en wordt het gevierd met verschillende festiviteiten, waaronder de vrijmarkten, festivals en het dragen van oranje kleding.

Ook in het buitenland gevestigde Nederlanders staan stil bij deze dag, zoals in Suriname. In Paramaribo werd de geboortedag van de Nederlandse koning gevierd bij Zus en Zo. Woensdagavond vanaf 20.00u verzamelden Nederlanders zich bij de locatie aan de Grote Combéweg, waar het feest met een DJ werd gevierd.

Eerder op de dag was er ook een formele bijeenkomst op de Nederlandse Ambassade in de Surinaamse hoofdstad. President Santokhi bracht een bezoek aan de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden Henk van der Zwan en zijn staf in verband met achtste viering van Koningsdag in Suriname. Daar werd het glas geheven op de koning:

Foto: Communicatie Dienst Suriname.

Tijdens de bijeenkomst op de ambtelijke residentie waren naast de staf van de Nederlandse ambassade ook assembleevoorzitter Marinus Bee, parlementariërs, leden van de Raad van Ministers, het Corps Diplomatique en vertegenwoordigers van hoge staatsorganen aanwezig.

Vanaf koningin Wilhelmina (1891) tot en met koningin Beatrix (2013) heette de dag Koninginnedag. 2013 was het laatste jaar waarin de feestdag op 30 april gevierd werd als Koninginnedag. Tegelijkertijd deed koningin Beatrix afstand van de troon. Sinds 2014 heet de dag Koningsdag en wordt deze gevierd op 27 april.

Feestje bij Zus en Zo.

Zo begon het feestje bij Zus en Zo: