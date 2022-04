Taxichauffeur aangehouden voor leegroven bankrekening bejaarde klant

De politie van het bureau Zanderij heeft op donderdag 21 april de 34-jarige taxichauffeur Ritishkoemar S. opgespoord en aangehouden.

Een seniore burger deed de laatste week van de maand maart aangifte bij de politie van voormeld bureau, aangezien hij zijn pinpas was kwijtgeraakt. Naar zijn zeggen deed hij eerst de bank aan voor verificatie, waarbij bleek dat er van zaterdag 26 maart tot en met dinsdag 29 maart grote geldbedragen van zijn rekening zijn gepind. Ook zijn er op verschillende dagen en tijdstippen digitale financiële transacties verricht met zijn pinpas. De verdachte heeft hierdoor zijn rekening leeggehaald, meldt het Korps Politie Suriname.

Bij een ingesteld onderzoek door de politie kwam de verdachte Ritishkoemar in beeld. Gebleken is dat de verdachte eerder in de maand maart de aangever vanuit Zanderij richting Paramaribo visa versa heeft gereden. Tijdens de rit naar Paramaribo gaf de bejaarde man de chauffeur aan dat hij wilde pinnen. Zij stopten bij een pinautomaat, waarbij de klant zijn pinpas en code overhandigde aan de taxichauffeur.

Ritishkoemar pinde op dat moment meer dan het gewenste bedrag en bij terugkeer in de auto gaf hij de klant het bedrag dat hij voor hem moest pinnen en hield het resterend deel achter. Daarnaast overhandigde hij slechts de hoes aan de bejaarde man en hield de pinpas en code van de klant achter. Hierdoor heeft hij de rekening van de aangever leeg kunnen halen. Verder nam hij ook de mobiele telefoon van de seniore burger, zonder dat deze het doorhad.

Bij de aanhouding van de taxichauffeur is de mobiele telefoon van de aangever op hem aangetroffen en in beslag genomen. De verdachte heeft bij de voorgeleiding een volmondige bekentenis afgelegd. Met de geldbedragen heeft hij dure goederen voor zichzelf, vrienden en familie gekocht.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Ritishkoemar door de politie achter slot en grendel geplaatst.