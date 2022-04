Santokhi feliciteert Franse ambtgenoot met herverkiezing

President Chandikapersad Santokhi heeft, namens de Surinaamse regering en bevolking, zijn felicitaties per brief overgebracht aan president Emmanuel Macron van Frankrijk in verband met zijn historische herverkiezing.

In zijn schrijven complimenteert Santokhi de Franse president met zijn getoonde leiderschap, onder meer, vanwege de verrichtte taken tijdens zijn eerste termijn waaronder de uitstekende bijdrage in de aanpak van grensoverschrijdende zaken, vooral tijdens de COVID-19 pandemie.

Daarnaast verwijst Santokhi naar het krachtig optreden in het licht van de Russische militaire agressie in Oekraïne waarbij de Franse president pleitte voor een diplomatieke en vreedzame oplossing van het geschil. ‘In deze veeleisende situaties zijn multilateralisme en respect voor de beginselen van het internationaal recht essentieel’ schrijft het staatshoofd.

Het Surinaams staatshoofd geeft aan dat Suriname, als directe buur, de genereuze donaties door de Franse overheid heeft mogen benutten om verdere verspreiding van het COVID-19 virus te beperken en dat de Surinaamse gemeenschap als zodanig haar waardering voor uitsprak voor de voortdurende ondersteuning in dit opzicht.

Santokhi spreekt verder zijn dankbaarheid uit voor de waardevolle en uitstekende betrekkingen tussen de twee naties en benadrukt dat door samen te werken er eerder tastbare resultaten kunnen worden bereikt. ‘Onze historische band, als aangrenzende landen, heeft zich op constructieve wijze ontwikkeld tot een strategisch partnerschap, op vele gebieden van wederzijds belang’ tekent de president op in zijn schrijven.

Tenslotte bevestigt het staatshoofd de toewijding van de Surinaamse regering om de solide samenwerking op de gebieden van gemeenschappelijk belang voort te zetten ten voordele van beide volkeren. De president eindigt zijn schrijven met de beste wensen over te brengen aan president Macron namens de regering, en het volk van Suriname, alsook succes toe te wensen voor het volbrengen van zijn tweede termijn.