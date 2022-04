Overleg Orgaan voor militairen eindelijk een feit

Na 21 jaar is het Overleg Orgaan voor militairen op woensdag 27 april geïnstalleerd. “Het is een lang proces geweest, maar hiermee is een bijzondere en unieke mijlpaal voor de defensieorganisatie bereikt”, zegt minister Krishna Mathoera van Defensie.

Het Overleg Orgaan regelt formeel de medezeggenschap oftewel inspraak van militairen bij besluiten en moet resulteren in betere communicatie binnen de defensieorganisatie.

“Inspraak betekent dat de militairen kunnen meedenken een meebeslissen. Dit zijn belangrijke instrumenten voor meer draagvlaak, betrokkenheid, professionaliteit, loopbaanmogelijkheden, innovatie, rechtszekerheid, tegenspraak, geen misbruik van macht en willekeur en vernieuwing en verbetering van de rechtspositie en arbeidsomstandigheden. Het moet bijdragen aan de kwaliteit van de organisatie, onze dienstverlening, producten en processen”, stelt de minister.

De leden van het Overleg Orgaan zijn geïnstalleerd door president Chandrikapersad Santokhi. Het gaat om Sherif Abdoelrahman (voorzitter), kapitein Jeflyn Finkie (secretaris), tweede luitenant Salome Aniroedh, korporaal Virgil Cameron, eerste luitenant Kimberly Pinas, Withley Lodik, Aliesa Sum, majoor Elvis Leetz, majoor Vernon Pengel, majoor Jimmy Karioredjo, kapitein Shyam Manniesingh, kapitein Donovan Wolff en sergeant-majoor Kenneth Rozenblad.