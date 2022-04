Ontvluchte arrestant rooft op Centrale Markt en wordt beschoten door politie

De politie in Suriname heeft vanochtend vroeg de 28-jarige verdachte G.T., die afgelopen zaterdag uit politiebureau Munder was weggelopen, wederom aangehouden. Hij werd daarbij in zijn been geschoten, omdat hij alle bevelen van de politie negeerde en zijn vlucht voortzette.

Kort voor zijn aanhouding zocht hij zijn partner op en beroofde haar. De vrouw bevond zich op de Centrale Markt waar de verdachte haar halsketting wegrukte en de benen nam.

De politie van Centrum, die zich bij de plattebrug bevond merkte een vrouw op, die naar hulp zocht. Ze vertelde aan de politie beroofd te zijn. Één van de agenten die de verdachte zag, herkende hem positief als te zijn de ontvluchte verdachte van Munder.

Bij het zien van de politie rende hij weg. De politie was genoodzaakt om gericht op de vluchtende verdachte te schieten. Het afgevuurde schot raakte hem in zijn linkerbeen. Een ingeschakelde ambulance voerde de verdachte af naar de Spoedeisende Hulp.

G.T. wist zaterdag op een onbewaakt moment weg te lopen uit het politiebureau van Munder. De politie had hem toen opgespoord en aangehouden voor gekwalificeerde diefstal. De man zou in het belang van het onderzoek in verzekering worden gesteld. Toen hij merkte dat de politie druk bezig was en hem niet in de gaten hield, liep hij weg.

Nu wordt hij ook verdacht van diefstal middels geweldpleging jegens zijn partner.