NVB: ‘Persoon die Haïtianen uit bus haalt geen medewerker van bedrijf’

De directie van van het Nationaal Vervoer Bedrijf in Suriname (NVB) heeft in een reactie laten weten, het voorval waarbij Haïtiaanse passagiers uit een bus werden gehaald, ten zeerste te betreuren.

Op dinsdag 26 april 2022 werden passagiers uit de staatsbus die de route Moengo-Albina-Paramaribo v.v. onderhoudt, te Albin door een medepassagier uit de bus gehaald. Dit werd gefilmd waarna de beelden online werden geplaatst.

Het bedrijf benadrukt dat dit in zijn geheel indruist tegen de richtlijnen, kernwaarden en bedrijfscultuur.

“De persoon in de gedeelde filmopname is geen medewerker van NVB en heeft hoegenaamd geen enkele relatie met het bedrijf”, meldt het vervoersbedrijf in een korte reactie.