In Suriname is een 22-jarige jongeman dinsdagmorgen verdronken te Tapawatravallen. Hij was woonachtig in het dorp Godo. De omstandigheden rondom zijn verdrinking zijn nog niet duidelijk.

Gewestelijke politiecommandant van Para, hoofdinspecteur van politie Lloyd Tolud bevestigt dit geval. Hij zegt dat het ontzielde lichaam van het slachtoffer nog niet is geborgen.

Het onderzoek duurt voort.