Coronavirus al een aantal weken nauwelijks actief in Suriname

Het coronavirus is al een aantal weken nauwelijks actief in Suriname. Ook met de versoepeling van de maatregelen blijft het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen dalen. Dat heeft het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid laten weten.

“Het is goed nieuws”, zegt de Minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin. “We moeten wel alert blijven, omdat het virus niet weg is. Daarom is het belangrijk om juist nu te vaccineren zodat we straks beter beschermd zijn als het virus weer oplaait.”

Om ons te beschermen, gelden de volgende adviezen:

• De beste bescherming tegen het virus is vaccineren. Net als bij andere vaccinaties is gebleken dat het vaccin tegen covid-19 helpt het ontstaan of een ernstig verloop van de ziekte te voorkomen. Dat geldt voor iedereen.

• Heeft u een hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- of longklachten, dan loopt u extra risico om ernstig ziek te worden van een covid-19 infectie. Vaccineren is dan extra belangrijk. Bent u al gevaccineerd, haal een boosterprik. Go tek a Spoitie!

• Het is altijd belangrijk om: handen te wassen, afstand te houden, drukke plaatsen te vermijden en gesloten ruimtes te ventileren • Het dragen van mond- en neusbedekking is niet meer nodig, ook niet in winkels of op de markt.

Wel is het dringende advies om een mondkapje te dragen als u;

1. verkouden bent of griepachtige klachten heeft

2. een ziekenhuis of zorginstelling bezoekt

3. werkt met patiënten of mensen bezoekt met een verminderde weerstand

Voor werknemers geldt dat uw werkgever af kan wijken van de genoemde adviezen. De werkgever kan namelijk zelf het beste de risico’s op de werkvloer inschatten. Daarnaast zijn er richtlijnen, opgesteld door de BOG, hoe werkgevers om dienen te gaan met zieke werknemers.

In alle gevallen geldt, vermijd drukte en plekken waar geen afstand kan worden gehouden. Heeft u het gevoel dat er een onveilige situatie ontstaat, bijvoorbeeld waar te veel mensen in een niet geventileerde ruimte samenkomen, bescherm u zelf, houd afstand en draag een mondkapje.