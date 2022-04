AIVD: Rechts-extremisten willen rassenoorlog in Nederland

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) verwacht politiek geweld uit rechts-extremistische hoek in Nederland. Volgens de dienst zien nieuwe accelerationistische groepen een rassenoorlog in het land de mogelijkheid om te komen tot een ‘etnostaat’.

De AIVD zegt dat in haar vandaag verschenen jaarrapport over 2021. Het ‘accelerationisme’ is een gewelddadige stroming binnen het rechts-extremisme en de dienst beschouwt deze sinds 2021 als ‘een groeiend probleem’. Het gaat om enkele honderden aanhangers.

Het zijn veelal kwetsbare jongeren die in besloten chatgroepen radicaliseren en zich laten meezuigen in het verheerlijken van terroristisch geweld. Ze fantaseren expliciet over het plegen van geweld om een rassenoorlog in gang te zetten. ‘Een aanslag van rechts-terroristische eenlingen of groepjes is voorstelbaar,’ concludeert de dienst.

De AIVD beschrijft de accelerationisten als gestoorde, sneue types. Ze zijn tussen 13 en 30 jaar. Ze ontmoeten elkaar via internet. ‘Velen kampen met psychopathologische stoornissen die rechtlijnig, zwart-witdenken aantrekkelijk voor ze maken,’ schrijft de dienst.

‘Vaak komen ze uit gebroken gezinnen, en hebben ze geen sociaal vangnet. Sommigen zijn gepest en hebben moeite op school. De rechts-extremistische nadruk op blanke superioriteit, op mannelijkheid en geweld is voor sommigen een aantrekkelijke compensatie daarvoor.’