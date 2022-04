Rayen Panday deze week twee keer in Theater Zuidplein Rotterdam

Op donderdag 28 en vrijdag 29 april staat Rayen Panday met zijn nieuwe theatershow Focus in Theater Zuidplein te Rotterdam. Een hele rits aan snelle grappen en goede verhalen staan voor je klaar. Hij wil deze avond één ding van je terug: je focus.

Rayen vraagt zich af waarom hij zich zoveel in bijzaken verliest dat de hoofdzaak er niet meer toe doet. Én waarom we allemaal ‘ons gevoel’ volgen, zonder dat het ons verder brengt. Klinkt vaag, maar dat komt omdat je zijn show nog niet hebt gezien. Laat je door Rayen verrassen!

Naast zijn opteerden in het theater is Rayen momenteel ook in de bios te horen. Hij doet namelijk de stem van de haai in de Nederlandse versie van de animatiefilm ‘The Bad Guys’: