Over de kop geslagen bestuurder in ziekenhuis overleden

De man die dinsdagavond met een Toyota Prado over de kop sloeg en uit het voertuig werd geslingerd aan de Martin Luther Kingweg, is afgelopen nacht in het ziekenhuis komen te overlijden. Het gaat om de 40-jarige Clyde Pokie.

Het verkeersongeval vond omstreeks 23.15u plaats ter hoogte van Blauwmeer. O.E., een neef van het slachtoffer, bevestigt aan onze redactie, dat Pokie rond 01.30u in het ziekenhuis is overleden. Hij was in kritieke toestand opgenomen en is overleden als gevolg van het opgelopen letsel.

Kort voor het ongeval reed hij over bovenvermelde weg. Hij knalde met het voertuig tegen een EBS-mast en sloeg vervolgens over de kop. Verbazingwekkend genoeg landde de terreinwagen weer op vier wielen om in het bosschage tot stilstand te komen.

De bestuurder werd daarbij uit het voertuig geslingerd en belandde in het bosschage. Hij raakte ernstig gewond en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname. Kort na aankomst in het ziekenhuis overleed hij ten gevolge van de opgelopen verwondingen.

Met het heengaan van deze automobilist is de verkeersbarometer gestegen naar 22.