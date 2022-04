Geen equipment en geld voor aanpak slechte zandwegen Albina

De bestuursdienst van Marowijne Noord-Oost heeft geen equipment en geld om de slechte zandwegen van Albina aan te pakken.

De bestuursdienst meldt dat ruim een maand terug een brief is geschreven naar het ministerie van Defensie voor assistentie met equipement. Ook is er contact opgenomen met het ministerie van Openbare Weken voor medewerking.

Er is verder ook contact opgenomen met lokale ondernemers voor medewerking, maar zij beschikken niet over een grader.

De bestuursdienst laat weten dat er alternatieve methodes toegepast kunnen worden om de wegen te herstellen, maar de ondernemers willen eerst geld zien. Er zal contact met de ministeries gemaakt worden totdat er een oplossing komt.