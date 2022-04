Met draaiende motor geparkeerde auto door dief gestolen

Een tot nog toe onbekende persoon is maandagavond weggereden in een auto, die met draaiende motor was geparkeerd op de hoek van de Masoesastraat en de Kwattaweg in Suriname.

De 55-jarige aangever parkeerde zijn auto en liet deze met draaiende motor achter. Hij ging in de nabije omgeving even snel iets kopen en kwam kort daarna terug. Tot zijn schrik zag hij zijn auto niet meer op de plek waar hij deze had achtergelaten en kon die ook nergens vinden. Het betreft een zwart gelakte Nissan Tida met het volgnummer PD 27-46.

De benadeelde belde na de ontdekking terstond naar de politie en gaf door dat zijn auto vermoedelijk gestolen is. Hij beaamde deze met draaiende motor te hebben achtergelaten. De politie van het ressort ging na de melding ter plaatse voor onderzoek. Bij het ter perse gaan van dit bericht was het voertuig nog niet achterhaald.

Opvallend is dat drie dagen terug een Toyota Passo op dezelfde manier is ontvreemd. Dit gebeurde vrijdagochtend omstreeks 06.15u aan de Verlengde Gemenelandsweg in Suriname. De eigenaresse van de auto had haar voertuig met draaiende motor achtergelaten, om even snel te gaan pinnen. Een man stapte in haar wagen en reed daarmee weg. Het is vooralsnog niet bekend of haar voertuig al terecht is.