Automobilist ramt schutting Rock Oil en eindigt tegen boom

De bestuurder van dit voertuig heeft afgelopen nacht de schutting van pompstation Rock Oil aan de Magentakanaalweg in Suriname geramd, waarna hij tegen een boom eindigde. De man kon ter plaatse geen rijbewijs aan de politie overleggen.

Het ongeval gebeurde rond 01.00u op bovengenoemde weg. De bestuurder kwam vanuit de Nieuw Weergevondenweg en ging in de richting van Welgedacht C. Ter hoogte van het pompstation ging het mis. Door nog onbekende oorzaak raakte hij van de weg en ramde de schutting van het bedrijf om vervolgens tegen een boom tot stilstand te komen.

Hij verklaarde dat het mis ging tijdens een inhaalactie. Uit camerabeelden van het pompstation blijkt echter dat daar geen sprake van was. Hij zou de controle over het stuur hebben verloren, waarna het voertuig een paar keer om de as draaide en hij de schutting en de boom ramde.

Toen de Surinaamse politie ter plaatse kwam kon de bestuurder geen rijbewijs overleggen. De politie heeft het voertuig in beslag genomen en onderzoekt of de man over een rijbewijs beschikt. De bestuurder raakte lichtgewond en zal zelf medische hulp zoeken. Zijn voertuig is flink beschadigd zoals op de foto te zien is.