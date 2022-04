Arrestant tijdens vluchten uit politiebureau beschoten

De arrestant A.A., die maandagmiddag van bureau Corantijn was overgebracht naar bureau Waldeck voor verhoor in een serie diefstalzaak, is tijdens zijn verhoor weggerend uit de verhoorkamer. Door kordaat optreden van de agenten van het station is hij wederom in de kraag gevat.

De verdachte is beschoten in zijn been. Volgens de politie heeft hij een schampschot opgelopen. De man is na zijn wederaanhouding overgebracht naar het Mungra Medisch Centrum.

A.A. is uit andere hoofde aangehouden en in verzekering gesteld door de politie van Corantijn. De politie van Waldeck bracht de verdachte, die tevens een arrestant is over naar het bureau voor verhoor. Hij wordt verdacht van een aantal diefstallen.

In het weekend is een verdachte ontvlucht uit politiebureau Munder. Hij wist op een onbewaakt moment weg te lopen uit het station.