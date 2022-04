Vrouw in haar slaap overvallen door criminelen

Een 37-jarige vrouw is zaterdag in de vroege ochtend overvallen in haar woning door twee criminelen, van wie een gewapend met een ijzeren staaf. Dit gebeurde rond 04.30u aan de Bakas Adjiedjieweg in Suriname.

De daders hebben de voordeur van haar woning geforceerd en zich toegang tot de woonruimte verschaft. Het slachtoffer werd wreed in haar slaap gestoord. De indringers maakten 800 SRD en een mobiele telefoon buit.

Na de beroving werd de politie van De Nieuwe Grond ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Volgens het slachtoffer is het haar niet bekend hoe de verdachten de plaats hebben aangedaan ​​en hebben verlaten. Ze is geschokt door de gewelddadige handelingen die ze moest doorstaan.

Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor.