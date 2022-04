Vernietiging in beslaggenomen sigaretten en medicamenten

De politie van het Gewest Nickerie heeft op woensdag 20 april jl. een partij in beslaggenomen sigaretten en medicamenten vernietigd. Recent werden voormelde illegale goederen in beslaggenomen bij een supermarkt in Nickerie.

Nadat de chinese winkelier zijn boete had voldaan werd hij in vrijheid gesteld. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de goederen vervolgens in tegenwoordigheid van een Hulpofficier van Justitie vernietigd.

Het betrof in deze om 236 pakken illegale sigaretten van verschillende merken en 13 soorten medicamenten, waaronder pijnstillers, potentie stimulerende middelen en crème soorten.