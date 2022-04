Politieman raakt te water na bootongeluk en komt tegen propeller aan

Een politieman is zondag ernstig gewond geraakt na een bootongeluk op de Marowijnerivier in Suriname. Het slachtoffer voer met nog enkele politieagenten in een boot naar een detachering in het binnenland. Ze zouden hun collega’s aflossen.

Op de Marowijne rivier tussen de strekking van de dorpen Gakaba en Stoelmanseiland, ter hoogte van de Poeloegoedoevallen is de besturing geknapt, waardoor één van de politieagenten te water is geraakt en tegen de propeller is aangekomen.

Vernomen wordt dat hij ernstig verminkt is aan zijn hand. Het slachtoffer is naar Frans-Guyana afgevoerd voor medische behandeling.