Lijnbus klapt achterop auto op Coesewijnestraat

Bij een aanrijding aan de Coesewijnestraat in Suriname, zijn zondagavond drie personen gewond geraakt nadat een lijnbus hard achterop een personenwagen klapte.

Beide voertuigen reden rond 21.30u over bovengenoemde straat gaande in de richting van de Jaggernath Lachmonstraat. Ter hoogte van de Commewijnestraat ging het mis. De PL lijnbus klapte door nog onbekende oorzaak achterop de auto.

Het gaat om een zware klap, hetgeen ook af te leiden is uit de foto van de beschadigde auto. Drie personen, te weten twee dames en een jongen die in de auto zaten, raakten gewond en lagen langs de weg. Een ambulance is daarom ingeschakeld.

De Surinaamse politie was snel ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht.