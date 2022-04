In ziekenhuis overleden voetganger is 55-jarige man

De voetganger die in de avond van vrijdag 22 april na te zijn aangereden door een personenauto in het ziekenhuis is overleden, is de 55-jarige Mishlaram Kalpoe. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Santo Boma kreeg op 22 april omstreeks 22.35 uur de melding van een aanrijding met zware persoonlijke ongelukken aan de Helena Christinaweg, ter hoogte van pand no. 495. Bij aankomst van de politieambtenaren op de locatie werd het verkeersslachtoffer met zware letsels op het wegdek aangetroffen.

Met de ambulance werd hij voor medische hulp afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Kort na aankomst in de ziekeninrichting is Mishlaram aan de opgelopen letsels komen te overlijden.

Volgens verklaring van de autobestuurder S.N. (31), reed hij over voornoemde weg. Hij kwam vanuit de richting van de Magentakanaalweg en ging richting de Needeweg. Plotseling sprong een manspersoon de weg op. Om een aanrijding te voorkomen week de automobilist uit naar rechts, maar aangezien hij de voetganger heel dichtbij genaderd was, werd Mishlaram toch geraakt. Het rijbewijs van S.N. die niet onder invloed van alcohol verkeerde is hangende het onderzoek ingevorderd.

Het ontzielde lichaam van Mishlaram is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van regio Midden.