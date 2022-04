Duurzame oplossing wateroverlast Brokopondo noodzakelijk

De Surinaamse president Santokhi is vandaag weer op oriëntatie geweest naar de ondergelopen dorpen nabij het stuwmeer, nadat werkarmen van de regering in zijn opdracht reeds begonnen zijn met de essentiële hulpverlening. De oriëntatie betrof de gebieden Nieuw Lombe, Berg en Dal, Asigron, Ballingsoela, Tapoeripa, Klaas kreek, Victoria en Brokopondo Centrum.

De afgelopen periode is er sprake van hoge waterstand in het stuwmeer, waardoor het noodzakelijk was te spuien. De hoeveelheid neerslag in het gebied van en rondom het stuwmeer is enorm geweest, veel meer dan in de kustvlakte. Het stuwmeer kan een bepaalde waterdruk aan. Als het water niet wordt gespuid, kan de dam door de waterdruk gaan scheuren, met alle gevolgen van dien voor grotere delen van het land.

In de omgeving zijn delen van dorpen ondergelopen. Dit heeft verschillende oorzaken: zo bevinden de ondergelopen gebieden zich op de floodplains en rivierterrassen. Dit gebied kan gezien worden als domein van de rivieren, dat bij overmatige hoeveelheid water, zoals nu, zal onderlopen. Benedenstrooms van de dam, vindt er ook afvoer van water plaats via zijkreken, dus het gaat niet alleen om water afkomstig van het stuwmeer.

De grote hoeveelheid water in de rivieren en op het stuwmeer, heeft verschillende oorzaken waaronder ongebreidelde houtkap, goudwinning waarbij heel veel sediment wordt los gespoten, toename overland flow, overmatige neerslag, toestroom van water uit de zijkreken naar de rivier, het getij en het noodzakelijk spuien van water, om de dam in stand te houden.

“Er zal diep nagedacht moeten worden, om tot een duurzame oplossing hiervoor te komen, zodat de bovengenoemde dorpen niet steeds de dupe worden. Het klimaat is aan het veranderen en wij als mensen zullen ons hieraan moeten aanpassen, want de natuur zal zich niet aan ons aanpassen”, aldus het staatshoofd.

De president zegt zich sterk te maken voor dit thema: “Zowel op de COP26, als op elke Caricom conferentie wordt dit thema aangehaald en besproken, om zo tot een oplossing te komen voor de regio, maar vooral voor ons geliefd land Suriname.”