Afgelopen 5 jaar bijkans 370 meldingen van autobranden

In de afgelopen 5 jaren zijn er bijkans 370 meldingen van autobranden geweest waarop de brandweer heeft gerespondeerd, dat zijn gemiddeld 74 voertuigen per jaar. De oorzaken blijken in de sfeer van opzet, menselijk-, mechanisch- en technisch falen. Hierbij zijn dus te noemen brandstichting, slecht onderhoud en onachtzaamheid, meldt het Korps Brandweer Suriname.

Bij technisch- of mechanisch falen kan brand ontstaan door kortsluiting, vonken, oververhitte remsystemen bij vrachtwagens, lekkende brandbare vloeistoffen, etc. Het voorgaande kan ook in het rijtje van menselijk falen worden geplaatst, als slecht onderhoud de directe oorzaak hiervan is.

Aanrijdingen kunnen ook brand veroorzaken en bij de meeste aanrijdingen blijkt de factor mens de oorzaak. Er zijn ook meldingen in de statistieken geweest waarbij voertuigen rijdend in brand vlogen vanwege niet volledig afgebluste houtskoolresten in barbecue toestellen, in laadbakken van voertuigen. Tijdens het rijden, kan zeker in een open laadbak met nog gloeiende houtskooldelen, het verbrandingsproces worden versterkt. In een auto zitten veel brandbare elementen zoals, brandstof, bedrading, banden en materialen in het interieur, hierdoor kan de brand zich zeer snel uitbreiden.

We kunnen een autobrand voorkomen door: