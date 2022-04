Minister Amoksi ontvangt korpsleiding Curaçao

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft bezoek gehad van een delegatie uit Curaçao bestaande uit de minister van Justitie Curaçao Shalten Hato (foto), korpschef Julius Ilaro en het hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao, Jerome Beeldsnijder. Het ging om een bilateraal gesprek, dat op vrijdag 22 april 2022 plaatsvond in de vergaderzaal van het ministerie van Justitie en Politie.

Tijdens het gesprek hebben de bewindslieden het gehad over de veiligheid in het algemeen, het upgraden van de Surinaamse Politie Academie middels trainingen en opleidingen, de Financial Intelligence Unit, de Gamingboard en de uitdagingen die Suriname en Curaçao hebben bij de korpsen politie, brandweer en penitentiaire ambtenaren. Verder is er ook gesproken over de beleidsgebieden waar er een samenwerking mogelijk is.

Minister Hato stelde voor om gezamenlijk te werken aan wetgeving ter bestrijding van cybercriminaliteit. Minister Amoksi maakte duidelijk dat Suriname in het verleden reeds een samenwerking had met de ABC-eilanden. Het is nu weer nodig dat Suriname en Curaçao afstemmen over beleidsissues en de samenwerking intensiveren. Korpschef Ilaro kreeg een uitnodiging van waarnemend korpschef Ruben Kensen voor een rondleiding bij de Surinaamse Politie Academie.

Verder waren aanwezig op deze meeting: Georgine Acton die belast is met de reorganisatie van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPS), het hoofd Internationale Betrekkingen Sieglien Aviankoi, Mark Karg, adviseur bij Justitie en Politie en de onderdirecteur van het directoraat Forensische Zorg, Navinda Venetiaan-Anini.