Voetganger kort na aanrijding overleden in ziekenhuis

Een voetganger, van wie de persoonsgegevens nog onbekend zijn, is vrijdagavond betrokken geweest bij een aanrijding aan de Helena Christinaweg in Suriname.

Vernomen wordt dat hij plotseling voor een rijdende auto rende met als gevolg een aanrijding. De voetganger raakte hierdoor gewond.

Kort na aankomst in het ziekenhuis overleed hij ten gevolge van de opgelopen verwondingen. Volgens de automobilist S.N. (31) reed hij over de Helena Christinaweg richting de Tampoesweg. De voetganger stond ter hoogte van winkel Ramdas op de linkerberm van de weg.

Toen het voertuig hem dichtbij was genaderd rende hij voor de auto de straat op met als gevolg de aanrijding. Volgens de politie van Santo Boma was de voetganger in de buurt bekend als Kenny en leed hij vermoedelijk aan een zwerversbestaan.

De autobestuurder S.N. is in het bezit van een geldig rijbewijs en verkeerde ten tijde van de aanrijding niet onder invloed van alcohol. De politie van Santo Boma was ter plaatse voor onderzoek. Met het heengaan van deze voetganger is de verkeersbarometer gestegen naar 20.