President beëdigt Surinaamse ambassadeurs voor Cuba, Venezuela en India

President Santokhi heeft deze week drie Surinamers beëdigd tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname. De ambassadeurs Wendy Paulus-Aminta, Gustaaf Samjadi en Arun Hardin zullen Suriname in respectievelijk Cuba, Venezuela en India vertegenwoordigen.

President Santokhi zei in zijn toespraak dat de belangrijkste verantwoordelijkheid van de ambassadeurs zal zijn, om ons land en onze potentie, alsook de idealen van onze Republiek, in het bijzonder onze belangen, te vertegenwoordigen. Hiervoor moeten zij volgens hem een diplomatie uitvoeren dat innovatief, betrouwbaar en voorspelbaar is.

Het staatshoofd verwacht van de ambassadeurs dat zij genoegzaam bekend zijn met de ontwikkelingsrichting en prioriteiten van Suriname en na te gaan op welke wijze zij bij de uitoefening van uw werkzaamheden, een bijdrage zouden kunnen leveren aan de verwezenlijking van deze nationale doelen.

“De uitdagingen waarmee we thans geconfronteerd worden, waaronder de pandemie, en de dreigingen voor de mondiale vrede en veiligheid, alsook de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, dwingen ons nauwer samen te werken met gelijkgerichte landen. Ook, moeten we onze stem nadrukkelijk laten horen in deliberaties binnen regionale en internationale organisaties”, sprak president Santokhi.

Hij richtte zich ook persoonlijk toe naar elk van de ambassadeurs. Hij gaf aan wat de prioriteiten zijn in de bilaterale relaties met bovengenoemde landen en wenste hun veel succes toe. Ambassadeur Paulus-Aminta noemde het een geweldig moment en een voorrecht om beëdigd te worden. Als het gaat om de samenwerking tussen Suriname en Cuba stelt zij als prioriteit de versterking van de nationale gezondheidszorg, maar ook op het gebied van landbouw en toerisme is er veel te doen.

“Onbeschrijfelijk, blij, echt emotioneel en positief”, omschreef ambassadeur Samjadi zijn gevoelens na de beëdiging. Hij zal zich vooral richten op de continuering van de rijstleveranties middels de compensatiemechanisme PetroCaribe. Voor ambassadeur Hardin is de beëdiging een hoogtepunt in zijn carrière. De prioriteitsgebieden zijn voor Hardin de landbouw, de IT-sector, gezondheidszorg en capaciteitsversterking middels trainingen.

De ambassadeurs zullen hierna nog een training volgen in Den haag, waarna zij zich zullen opmaken om naar hun standplaats te vertrekken.