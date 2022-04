Opgevist lichaam is van neefje van SPB voorzitter Atompai

Het lichaam dat vanmorgen werd opgevist uit de Suriname rivier is van Gregory Atompai, een neefje van de voorzitter van de Surinaamse Politiebond Poetini Atompai. Dat heeft de SPB voorzitter bevestigd aan de redactie van Waterkant.Net.

Het stoffelijk overschot werd vanmorgen ter hoogte van Cevihas drijvend aangetroffen en uiteindelijk ter hoogte van Marina Durga aan wal gebracht. In de broekzak van de man werd een pasje van een bekend warenhuis aangetroffen met daarop zijn naam. Ook had hij een badge op zijn kleding.

Het lichaam is met een lijkenwagen van een uitvaartbedrijf afgevoerd naar het mortuarium in verband met nader onderzoek. Ondermeer zal gekeken worden of er sprake is van een misdrijf.