Justice and Safety Institute biedt Surinaamse hoofdinspecteur nieuw perspectief

Toen Marcha Reumel de colleges volgde die haar door het Justice and Safety Institute waren aangeboden, ging haar interesse verder dan slechts de theorie. Dat schrijft de Pennsylvania State University (PennState) in onderstaand uitgebreid artikel:

Reumel (44), hoofdinspecteur van het Korps Politie Suriname kwam vanuit haar thuisland aan de noordoostelijke kust van Zuid Amerika naar Penn State als een Hubert H. Humphrey fellow, onderdeel van het Amerikaans overheidsprogramma dat in de Verenigde Staten een jaar van professionele verrijking biedt aan leidinggevenden uit landen die ontwikkelingen doormaken dan wel zich in politieke transitie bevinden.

Daags voordat Reumel Suriname vorig jaar verliet had zij een belangrijke opdracht gekregen. “Onze Politie Academie is vrij oud, en onze wetten en regelgeving deels achterhaald, nog uit de vorige eeuw”, zegt zij. In een meeting met president Chandrikapersad Santokhi en minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi was haar aangezegd ervoor zorg te dragen dat de Politie Academie binnen 5 jaren hervormd zal zijn. Aan de Penn State University kreeg Reumel contact met het Justice and Safety Institute (JASI) dat voorziet in training in wetshandhaving (law enforcement training) op lokaal, regionaal, staats- en landelijk niveau. Zij volgde 3 trainingen, haar aangeboden door het instituut: ‘police supervisory in-service training’, een training in ‘leadership and command’ en in ‘high impact supervision’.

JASI docent Louis Forst zegt dat Reumel een waardevolle toevoeging aan zijn colleges was, daar zij in staat was zowel overeenkomsten als verschillen tussen het politiewezen in de Verenigde Staten en Suriname bespreekbaar te maken.

Volgens Reumel was veel van wat ze leerde niet geheel nieuw, maar wel verkreeg zij een ander perspectief op het politiewezen en de politie training. Zij bezocht politie academies in Pennsylvania en andere delen van het land om te zien hoe zij opereerden. Onder de indruk was ze van de technologie die in de Verenigde Staten wordt toegepast, en van de vereisten voor voortdurende professionele ontwikkeling van law enforcement officials. “Deze zaken neem ik met me mee naar huis” zegt ze, “prachtig hoe het hier georganiseerd is. En trainingen op jaarlijkse basis: dat is het meest belangrijke dat ik meeneem.”

Reumel heeft Bachelor degrees in Onderwijskunde, Muziekonderwijs en Politiekunde, daarnaast ook haar Masters degree in Onderwijskunde. Momenteel werkt ze aan haar doctoraal in Mensenrechten en Onderwijskunde, met als bijzondere focus het terugdringen van politiegeweld door psychologische gedragsconditionering.

In mei vertrekt Reumel naar Washington voor het vervullen van een stage bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), daarnaast zal zij samenwerken met het Department of Criminal Justice aan de Temple University, in een partnerschap dat mogelijk is geworden door haar werk bij het Justice en Safety Institute. Met de hervorming van de Surinaamse Politie Academie is zij reeds bezig. Het JASI heeft samengewerkt met internationale partners in Nigeria, Marokko, Trinidad & Tobago en de Verenigde Arabische Emiraten. Raadpleeg jasi.outreach.psu.edu voor meer info.