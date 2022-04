Auto in trens na zware aanrijding in Paramaribo

Deze auto is afgelopen nacht na een zware aanrijding in een trens langs de weg terecht gekomen. Het ongeval vond rond middernacht plaats op de kruising van de Thurkow- en Jansteenstraat in Suriname.

Het betreft een aanrijding tussen twee voertuigen nabij een brug. Een van de voertuigen kwam na de botsing in de trens terecht (foto). Een slachtoffer dat van pijn klaagde, werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Beide voertuigen hebben behoorlijke schade opgelopen door de botsing. Hoe het verkeersongeval heeft kunnen geburen is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.