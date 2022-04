Ondernemer ‘Rossy’ aangehouden voor oplichting 

In Suriname is de 36-jarige ondernemer, Akash S. meerbekend als ‘Rossy’ donderdag aangehouden en in verzekering gesteld wegens oplichting. Deze man die roldeuren en rolpoorten van het merk Rossy laat halen en voor zijn klanten installeert, heeft intussen drie personen opgelicht.

Een vrouw had hem sinds januari 600 USD betaald. Hij hield haar steeds aan het lijntje. De aangeefster was radeloos en stapte uiteindelijk naar de politie van Santo Boma.

De politie maakte na de opgenomen aangifte telefonisch contact met de ondernemer, die aangaf dat hij zich in Nickerie bevond. Hij beloofde zich dinsdag bij de politie aan te melden. De dagen verstreken en de ondernemer was in geen velden of wegen te bekennen.

De politie kreeg gisteren een tip binnen dat Rossy zich in het ressort van politie Santo Boma bevond, waarna de agenten meteen actie ondernamen. Hij werd op een adres aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Intussen hebben nog twee benadeelden aangifte tegen hem gedaan te weten op politiestation Santo Boma en bij recherche Midden.

Van de twee benadeelden zou hij respectievelijk 3500 USD en 2500 USD in ontvangst hebben genomen, maar het werk niet hebben opgeleverd.

Het vermoeden bestaat dat de verdachte meerdere slachtoffers heeft gemaakt.

Zij die slachtoffers zijn geworden van deze malafide praktijken, worden opgeroepen om zich in verbinding te stellen met de politie van Santo Boma op het nummer 0350022.