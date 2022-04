Minister Achaibersing heeft overleg met Nederlandse collega Kaag

Minister Armand Achaibersing heeft in Washington een gesprek gevoerd met de Nederlandse minister van Financiën, Sigrid Kaag. Er werd gesproken over de samenwerking tussen beide landen via het Makandra programma. Daarnaast werd er gevraagd naar additionele ondersteuning die urgent nodig is bij de Belastingen en de Douane, in verband met de hervormingen die op dit moment moeten worden ingevoerd.

Ook werd gevraagd naar technische ondersteuning door personen ter beschikking te stellen vanuit Nederland. Dit om kennis en ervaring in de praktijk over te dragen. Ondertussen werkt de Surinaamse regering ook aan formele opleidingen op dit gebied via de Universiteit van Curaçao. Deze inspanningen moeten bijdragen aan de wederopbouw van onze kerninstituten. Ook op het gebied van forensisch onderzoek zal assistentie van Nederland worden ingeroepen.

Minister Kaag vroeg naar de voortgang van het IMF-programma en zegde alle steun toe aan Suriname bij de uitvoering van het programma, alsook bij de onderhandelingen met China, India en de bondholders. Kaag onderkende de grote uitdaging waar Suriname voor staat in de onderhandeling met China en India. De ondersteuning van Nederlandse zijde zal onder andere gegeven worden via de IMF Board en de G7.

Suriname benadrukte haar commitment om het IMF-programma uit te voeren maar tegelijkertijd werden ook de zware offers die nu reeds door de Surinaamse bevolking worden gebracht aan de orde gesteld. Hier zal terdege rekening mee moeten worden gehouden.